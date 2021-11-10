Bomba iddia! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor! Yerine Sefirin Kızı'ndan ünlü isim geliyor

Kanal D Burcu Biricik'i elinde tutamadı Nalan gidiyor yeni Nalan geliyor! Camdaki Kız çok ağır geldi bastı gitti yeni Nalan... Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Merve Polat ve Nihal Menzil'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi ekrana damgasını vuruyor. Ancak son yılların en iyi işlerinden biri olan Camdaki Kız flaş bir iddia ortaya atıldı. Burcu Biricik gidiyor bakın yerine kim geliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizi, bu ilginin karşılığını da elbette reyting sonuçlarıyla da alıyor. Birçok dizinin fişi çekilirken Camdaki Kız, büyük bir başarı elde etti ve hala daha adından söz ettiriyor.

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu bu iddialı dizide: Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Merve Polat ve Nihal Menzil karakterlere hayat veriyor.

Fakat bu başarının dışında son günlerde diziyle ilgili ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

Başrol oyuncularından Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı ileri sürüldü.

Ayrıca Biricik'in zor günler yaşadığı ve dizide yer alan bazı sahnelerde sıkıntı çektiği iddia edildi.

Burcu Biricik'in yerine geçecek isim hakkındaki iddialar ise sosyal medyayı salladı.

Konuşulanlara göre Biricik'in yerine Sefirin Kızı'ndan sağlık sorunları nedeniyle ani bir şekilde ayrılan Neslihan Atagül geçecek.

Söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığını ise zaman gösterecek.