Yargı 9. bölüm fragmanı: Engin, mahkemede verdiği ifadeyle serbest kalınca Ceylin, çıldırıyor!

Yargı 9. bölüm fragmanı nefes kesti! Kanal D’nin yeni dizisi Yargı fırtına gibi esiyor. Son olarak 8. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizisin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor ve Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz ise büyük bir oyunun içinde olduklarını düşünür. Metin, Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor.. İşte Yargı 9. bölüm fragmanı...