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Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı

Taha Duymaz’ın arkadaşının söyledikleri yürek yaktı! Dilan Polat enkaz bölgesinde duyduklarını anlattı
13.02.2023 18:38

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da sosyal medya fenomeni Taha Duymaz enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz, gözyaşları içinde çektiği bir videoda "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgisini yayınladı. Dilan Polat, CZN Burak ve Derya Uluğ genç fenomenin enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Bölgeye giden Dilan Polat, enkaz alanında şahit olduğu bir olayı takipçileriyle paylaştı. Taha Duymaz'ın bir arkadaşıyla tanıştığını dile getiren Polat, "Bu konudan çok bahsetmek istemiyorum" diyerek anlattığı olayla yürek sızlattı.

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