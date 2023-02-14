Haberler Magazin Videoları "Ne olur yapmayın lütfen yapmayın!" Pınar Altuğ'dan videolu isyan paylaşımı! Kocası Yağmur Atacan deprem bölgesine gitmişti

"Ne olur yapmayın lütfen yapmayın!" Pınar Altuğ'dan videolu isyan paylaşımı! Kocası Yağmur Atacan deprem bölgesine gitmişti

"Ne olur yapmayın lütfen yapmayın!" Pınar Altuğ'dan videolu isyan paylaşımı! Kocası Yağmur Atacan deprem bölgesine gitmişti
14.02.2023 11:10 - Son Güncelleme: 14.02.2023 11:11

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Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Atacan çifti oldu. Yağmur Atacan ve arkadaşları off-road araçlarıyla depremden etkilenen köylere yardım taşımışlardı. Eşi Pınar Altuğ ise yaptığı paylaşımlarla eşine destek olmuş ve yardım çağrılarında bulunmuştu. Ancak Altuğ bu kez isyan etti. Bakın neden.

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