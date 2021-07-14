Survivor Yunus Emre'ye kadına şiddet suçlaması! Sevgilisi Berna Gözen'i dövüp yastıkla boğmaya kalktı!

Survivor yarışmacısı hakkında akıllara zarar iddia... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, yarışma sonrası sadece şampiyonuna değil tüm yarışmacılarına hatrı sayılır bir şöhret getiriyor. Sosyal medyadan yakinen takip edilen eski Survivor yarışmacılarınsan Yunus Emre Özden hakkında şoke eden bir kadına yönelik şiddet iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Yunus Emre Özden'in sevgilisinden geldi. Kan donduran iddiaya göre, Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen'i yastıkla boğmaya çalıştı.