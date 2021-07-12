Survivor'dan çıktı sevgilisini dövdü üstüne yastıkla boğmaya çalıştı! Survivor'ın flaş yarışmacısı hastanelik etti mahkemelik oldular
Survivor yarışmacısı hakkında akıllara zarar iddia... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, yarışma sonrası sadece şampiyonuna değil tüm yarışmacılarına hatrı sayılır bir şöhret getiriyor. Sosyal medyadan yakinen takip edilen eski Survivor yarışmacılarınsan Yunus Emre Özden hakkında şoke eden bir kadına yönelik şiddet iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Yunus Emre Özden'in sevgilisinden geldi. Kan donduran iddiaya göre, Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen'i yastıkla boğmaya çalıştı.
12.07.2021 10:09
- Son Güncelleme: 12.07.2021 10:09
Sosyal medya eski Survivor yarışmacısının sevgilisine uyduladığı iddia edilen şiddet haberleriyle sallanıyor. Hatta iş o kadar büyüdü ki, çoktan adli mercilere taşındı. İşte şoke eden olayın tüm detayları...
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Yunus Emre Özden'di. Yarışmaya yedeklerden katılan Yunus Emre Özden yarışmaya bomba gibi bir giriş yapmıştı.
Geldiği ilk hafta sms birincisi olan Yunus Emre Özden sonrasın bir sakatlık yaşamış ve beklenen performansın çok çok altında kalmıştı.
Yarışmada kaldığı sürece girdiği polemikler ve agresif kişiliğiyle bilinen Yunus Emre Özden hakkında sevgilisinden şoke eden bir iddia geldi.
İddiaya göre Survivor 2020 yarışmacılarından Özden, sevgilisi Berisa Gözen'e şiddet uyguladı.