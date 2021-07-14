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Galatasaraylı yıldız Arda Turan'ın Saray yavrusu evinde Fatih Terim detayı...

Galatasaraylı yıldız Arda Turan'ın Saray yavrusu evinde Fatih Terim detayı...
14.07.2021 18:22 - Son Güncelleme: 14.07.2021 18:22
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Galatasaraylı yıldız Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan Youtuber oldu, takipçilerine evinin kapılarını açtı. 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlenen ve aynı yıl içinde ilk oğlu Hamza Arda'yı, geçtiğimiz Haziran ayında ise ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, 6 ay önce taşındıkları evinin her detayı ile bizzat ilgileniyor. Çocukları için özel alan olmasına dikkat eden Turan çiftinin evindeki Fatih Terim detayı dikkatlerden kaçmadı. Fatih Terim tarafından Arda Turan'a hediye edilen bir formanın tablo olarak asılması videonun en dikkat çeken anlarından biri oldu. İşte Arda Turan ve ailesinin yaşadığı saray yavrusu...


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