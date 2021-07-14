Herkese ders olsun! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftine tatil şoku

Bergüzar Korel, tatil için internetten ev baktı. Bodrum Gümüşlük’te çok beğendiği yer için kapora bile ödedi. Ailesiyle birlikte eve giden Korel, gördüğü manzarayla şoke oldu. Harabe evden kaçıp soluğu otelde aldı.

Pandemi nedeniyle artan fiyatlar yetmezmiş gibi bir de bazı uyanıklar vatandaşı mağdur ediyor.

Otellerde kalmak istemeyenler, yazlık bölgelerde ev tutma yarışına girince fiyatlar üçe katlandı.

Özellikle Bodrum bölgesinde ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel de geçtiğimiz hafta Bodrum'dan ev arayışına girdi.

İnternet üzerinden gördüğü evi çok beğendi.

Gümüşlük'te ev için kapora ödeyerek eşi Halit Ergenç ve oğulları Ali ile Han'la birlikte Bodrum'un yolunu tuttu.

Fotoğraflarından beğendiği evin harabe halini gören güzel oyuncu, şoke oldu.

Oturulmayacak haldeki evden kaçan Korel, ailesiyle birlikte bir otele yerleşmek zorunda kaldı.

DENİZ BAYAR