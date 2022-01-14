Survivor Nisa 2022 All-Star kadrosundan çıkarıldı eski sevgilisi ve yeni aşkıyla yarışacaktı! Hayranları derbeder oldu

Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Son olarak adı yine bir Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişiken'in Survivor 2022 All-Star'da olması gerekirken önceki gün Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı yoktu. Nedeni ise sonradan anlaşıldı. İşte detaylar...