Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, son olarak, dünyalar tatlısı kızı Eliz ile birlikte fotoğraf paylaştı. Eliz ile anne Buse'nin benzerlikleri ise sosyal medyayı şaşkına çevirdi. İşte Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz'in son hali.