Sevgilisi Ozan Doğulu'ya sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Hera Aslan tedbiri elden bırakmadı

Ozan Doğulu önceki akşam Gümüşsuyu'nda bir mekanda 50. doğum gününü kutladı.







Sevgilisi Hera'nın organize ettiği partide ünlü müzisyeni kızları Arya, Lila, Elya Doğulu yalnız bırakmadı.







Aşkına sürpriz yapan Hera, gelen misafirlere hızlıca Corona testi yaptırdı.







Ünlü şarkıcı, "Sonuca göre negatif ise bizimle beraber partide kalıyorlar.







Pozitif çıkanlar adına üzgün olacağız. Malesef bu önlemi almak zorundayız" dedi.







Doğulu'nun partisine Kenan Doğulu- Beren Saat çifti Ece Seçkin, Berkay, Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran, Önder Öztarhan, Umut Kurt, Berk Suyabatmaz gibi tanınmış simalar katıldı.







Ece Seçkin cesur kıyafetiyle dikkat çekerken, Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açan iş insanı Önder Öztarhan da davetliler arasındaydı.







Esin Övet'e yaptığı "Evet Aslı ile bir ilişki başladı.







Daha çok yeni. İlk görüşte aşık olduk" açıklamasıyla dikkat çekti.







Ancak partide sus pus oldu.







CİCİ ANNE BÜYÜLEDİ

Ozan Doğulu'nun kızlarıyla çok iyi anlaşan Hera, onlara cici annelik yapıyor.