Survivor Berkan Karabulut’tan Nisa yorumu: 2 ay önce anket yapsalar yarışmacılar Nisa şampiyon olur demezdi

Survivor All Star 2022’nin yarışmacılarından Berkan Karabulut konuk olduğu YouTube programında özel açıklamalarda bulundu. Berkan Karabulut Nisa'nın şampiyonluğuyla ilgili olarak, ‘’Nisa çok doğal bir kız. Sona kalan yarışmacılar arasında bu geldiği yere, en plansız gelen bir yarışmacı. Aynı zamanda senenin başında şampiyon olacağım diye bir hayali olmayan yarışmacıydı. Hayali demeyim ama inanılmaz ısrarcı değildi. Açıkçası şundan 2 ay önce bütün yarışmacılara “Nisa şampiyon olur mu?” diye bir anket yapılsa kimse olura çevirmez. Farklı bir sene oldu diyebilirim. Böyle farklı bir seneye, farklı bir şampiyon oldu. 12 sene sonra bir kadın şampiyon çıktı. Bu anlamda çok mutluluk verici.’’ dedi. İşte Berkan Karabulut’un o açıklamaları…