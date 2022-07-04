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Emine Ün'e çifte ihanet! Eski koca - baldız aşkı mesajlarla ifşalandı! Tolga Karakaş'tan Mine Ün açıklaması

Emine Ün'e çifte ihanet! Eski koca - baldız aşkı mesajlarla ifşalandı! Tolga Karakaş'tan Mine Ün açıklaması
04.07.2022 15:11 - Son Güncelleme: 04.07.2022 15:12

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Tolga Karakaş, eşi Emine Ün’ü baldızı Mine Ün’le aldattı. Takvim, yılın bombasını manşete taşıdı. Sosyal medya karıştı. Sosyal medyada binlerce kişi farklı yorumlar yapan kullanıcıların kimi Emine Ün’ü destekledi, kimi ise ‘o da eşine ihanet etmişti, bedelini ödedi” yorumunu yaptı. Gündem yaratan iddiada taraflar sessizliğini bozdu. İş adamı Tolga Karakaş, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Müvekkilim, eski eşinin bir anne olmasından dolayı bu zamana kadar sessiz kalmıştır.”

Magazin Videoları

TAKVİM, işadamı Tolga Karataş'la eski manken Emine Ün'ün ayrılığının perde arkasını manşet yaptı.




Karataş, Emine Ünbaldızı Mine Ün'le aldattığını detaylarıyla okuyucalarına aktaran TAKVİM, gündemi de belirledi.




Sosyal medyada binlerce kişi farklı yorumlar yaptı.




Kimileri Emine Ün'e destek mesajları atarken, bazıları ise daha önce o dönemki eşi Emre Kınay'la evliyken yine o dönem başkasıyla evli Tolga Karakaş ile aşk yaşamaya başladığına dikkat çekti.




Ün için "etme bulma dünyası" yorumları yapılırken Tolga Karakaş'a tepki yağdı.




Emine Ün'ü destekleyen de eleştiren de filmin kötü oyuncusu olarak Tolga Karakaş'ı ilan etti.



GÖRÜNTÜLERİ VAR İDDİASI
Tolga Karakaş'ın avukatı, "Haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Karakaş, Emine Ün'den 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşandı. Müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır" dedi.




Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.




İŞTE O İLGİNÇ MESAJLAR
TOLGA KARAKAŞ: Seni de yerim.
MİNE ÜN: Kokunu yerim. Uyu ve rüyanda beni gör. Başka bir şey görme.
TOLGA KARAKAŞ: Çok seviyorum.
MİNE ÜN: Ben de.
MİNE ÜN: O bakışına ölürüm.
TOLGA KARAKAŞ'tan kalp ve mutluluk emojisi.
MİNE ÜN'den yeni bir fotoğraf daha. Tolga Karataş'tan 'bak yapma' mesajı...




Mine Ün, eniştesiyle yaşadığı aşk iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.




Ün de avukatı aracılığıyla yayınladığı açıklamada, kardeşi Mine Ün'le küs olduklarını kabul etti.

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