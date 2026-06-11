Pınar Altuğ ve Seda Güven'den illüzyon şov

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 15:07

Ekranların sevilen yüzü Pınar Altuğ, yakın dostu meslektaşı Seda Güven ile bir araya geldiği spor anlarını takipçileriyle paylaştı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı esprili video ve fotoğraflar, kısa sürede gündem oldu. Birlikte spor yaparken verdiği ilginç poz, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

"Kırdım Belini" Diyerek Espriyi Patlattı

Seda Güven'in üzerine oturarak illüzyon hissi veren bir poz yakalayan Pınar Altuğ, gelen yorumlar üzerine sessiz kalmadı. Altuğ, yapılan esprili yorumlara "Kırdım belini" diyerek karşılık verince, ikilinin arasındaki samimi diyalog sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Çılgın Komşular Sizi"

"Çılgın komşular sizi" notuyla paylaşılan bu çılgın anlar, kullanıcılar tarafından "İkili arasındaki arkadaşlık çok doğal", "Bizi çok güldürdünüz" gibi binlerce yorum ve etkileşim aldı.