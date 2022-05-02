Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de arabada...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de arabadan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram videosu ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kalaycıoğlu bu kez de aracının içinde çektiği video ile güzelliğini konuşturdu.