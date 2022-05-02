Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de arabada...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de arabadan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram videosu ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kalaycıoğlu bu kez de aracının içinde çektiği video ile güzelliğini konuşturdu.
02.05.2022 16:36 - Son Güncelleme: 02.05.2022 16:36
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de arabadan paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu Instagram videosu ile sosyal medya gündeminde.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde itirafları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.