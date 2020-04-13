Survior 2020 birleşme partisinde Acun Ilıcalı, Hadise'yi ifşa etti | Video 13.04.2020 09:41

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 programında Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının birleşmesi eğlenceli bir partiyle kutlandı. Birleşme partisine görüntülü olarak bağlanan Hadise ile Acun Ilıcalı arasında eğlenceli diyaloglar geçti. "Adada aşk kokuları alıyorum" diyen Hadise'ye "Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum" cevabı veren Acun Ilıcalı, yayına sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden bağlanan Hadiseyi ifşa etti.

Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren ünlü şarkıcı Hadise, Dominik'e evden bağlandı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Hadise, Sercan ve Nisa'yı ima ederek "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusuna Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" dedi. Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu. Acun'un sorusuyla kahkaha atan Hadise, "Aşk çok güzel bir şey. Bunu sen de çok iyi bilirsin" yanıtını verdi.