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Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Instagram'dan açıkladı

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Instagram'dan açıkladı

13.04.2020 11:03

Seda Akgül, Hakan Ural ile yaşadığı kriz sonrasında Neler Oluyor Hayatta programından istifa etmesi ile çok konuşulmuştu. Ece Erken'in istifa etmesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan, Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Seda Akgül'ün corona virüs olup olmadığı merak konusu olmuş, Akgül ise hastaneden kolunda katater ile kaçtığını canlı yayında itiraf etmişti. Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu! Peki Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? İşte 48 yaşındaki Akgül'ün açıklaması...


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