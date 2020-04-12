Beyaz Show hasreti bitiyor mu? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk canlı yayında açıkladı! 12.04.2020 11:52

Kanal D'nin unutulmaz programlarından biri olan Beyaz Show hasreti bitiyor mu? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk-show programı olan Beyaz Show'un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı. Müge ve Gülşen'le 2.sayfa programına telefonla bağlanan Öztürk, ''Beyaz Show yeniden başlayacak mı yoksa yeni sezonda yine O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda mı göreceğiz?'' sorusunu yanıtladı. İşte Beyazıt Öztürk'ün milyonların merakla beklediği soruya verdiği yanıt...

Kanal D'nin unutulmaz programlarından biri olan Beyaz Show hasreti bitiyor mu? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk-show programı olan Beyaz Show'un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı. Müge ve Gülşen'le 2.sayfa programına telefonla bağlanan Öztürk, ''Beyaz Show yeniden başlayacak mı yoksa yeni sezonda yine O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda mı göreceğiz?'' sorusunu yanıtladı. Beyazıt Öztürk; ''Büyük bir ihtimalle O Ses Türkiye koltuğundan olacağım bu sene. Beyaz Show'u yapmamı isteyen çok sayıda insan var açıkcası bende istiyorum. Bununla ilgili çalışıyorum. Fakat bıraktığım gibi değilde içine farklı şeyler koyarak yapmak istiyorum. Yeniden heyecanlanarak yapmam lazım.'' açıklamasında bulundu.

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLADI 2020?

Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor. "Beyaz Show", tekrar bölümüyle 10 Nisan Cuma gecesi 00:00'da Kanal D'de.