Sosyal medya fenomenlerinin mesafesiz ev partisi videosu tepki çekti! Murat Başaran söyledi, onlar göbek attı...

Ülkemizde Koronavirüs vaka sayısı gün be gün artmaya devam ederken her gün birbirinden ünlü isimlerin ev partilerinde polis tarafından basılma haberleri de ard arda gelmeye devam ediyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu sosyal medya fenomenleri ev partisinde bir araya geldi. 1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor. Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.

1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor. Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.