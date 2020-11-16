Kuruluş Osman'a bomba isim! Peçenek Beyi'nin kızı karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat Kuruluş Osman'da...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kadrosuyla büyük beğeni topladı. İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Peçenek Beyi'nin kızı karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat, Atv ekranlarında Kuruluş Osman yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34'üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

KURULUŞ OSMAN'IN BALA HATUN'U...

Atv'nin dev prodüksiyonlu yapımı Kuruluş Osman 2. sezon ile yine reytingleri altüst ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Özge Törer, Kuruluş Osman hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Cüneyt Arkın, Özge Törer, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer, canlandırdığı karakterle ilgili bakın neler anlatıı.

Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, "Büyük ve meşakkatli bir işin içerisindeyiz. Zorlu ve güzel şartlarda çalışıyoruz. En büyük olanağımız platomuz. Dönemin gerçekliğini o kadar hissettiriyor ki bize" sözleriyle dizi ve prodüksiyon ile ilgili düşüncelerini paylaştı.



Törer, karakterine ve projeye alışma sürecini "İlk başlarda çok çekinmiştim; 'Ata nasıl bineceğim, dövüş nasıl oynayacağım ve aynı zamanda karakteri nasıl bir tutacağım' diye. Ne kadar çok ister ve kendini inandırırsan o kadar kendini kaptırıyorsun. Sonunda bir baktım ki artık Bala hatun diye bir karakter var" sözleriyle anlattı.

'Kuruluş Osman'da en çok etkilendiği sahneyle ilgili "İkinci sezonun başında bir oba baskını sahnesi çektik. Bala Hatun'un o sahnedeki çaresizliği, acısı, ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım ama resmen yaşamış gibi oldum orada. O kadar çok etkilendim ki o sahnede" şeklinde konuştu.

Törer, yeni sezonda Bala Hatun'daki değişimlerle ilgili ise "Osman Bey'in Alp'i gibi düşünün. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara beyiyle birlikte göğüs germeye çalışan bir hatun var. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede, yani bitmeyecek bir mücadelede" ifadelerini kullandı.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer 20'li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanan Özge Törer şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisidir.