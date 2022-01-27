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Songül Karlı'dan yatak paylaşımı! Frikik kraliçesi hem endişelendirdi hem beğeni topladı

Songül Karlı'dan yatak paylaşımı! Frikik kraliçesi hem endişelendirdi hem beğeni topladı
27.01.2022 17:09

OTOMATİK OYNAT

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Songül Karlı sabahlığıyla yataktan paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla hem endişelendirdi hem kendine hayran bıraktı. Sabahlığıyla yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü 'Hasta' notuyla takipçilerini korkuturken Karlı için 'Hastayken bile güzel' yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın kraliçesi hem endişelendiren hem de beğeni toplayan o paylaşımı...

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