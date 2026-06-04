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Şebnem Ferah 6 yıl sonra KüçükÇiftlik Park’ı salladı

Şebnem Ferah 6 yıl sonra KüçükÇiftlik Park’ı salladı

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, tam 6 yıllık uzun bir aranın ardından İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen, sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği ve biletleri günler öncesinden tükenen tarihi konserde dinleyicileriyle hasret giderdi; geceyi anka kuşu ve salyangoz temalı derin bir görsel şov eşliğinde "Okyanus" şarkısıyla açan ünlü sanatçının, kendisini yalnız bırakmayan on binlerce hayranına dönerek yaptığı "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" açıklaması müzik gündemine damga vurdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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