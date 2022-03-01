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Merve Özbey sahneden paylaştı! Son hali dikkat çekti...

Merve Özbey sahneden paylaştı! Son hali dikkat çekti...
01.03.2022 00:43 - Son Güncelleme: 01.03.2022 01:30

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2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen sene Elif Özüm adını verdiği ilk bebeğini kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı, önceki akşam bir mekanda konser verdi. Konser için derin göğüs dekolteli mini bir elbise tercih eden Özbey, sahnede verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıyı gören ise dönüp bir daha baktı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Özbey'e oyuncu Demet Özdemir de kayıtsız kalmadı. İşte Merve Özbey'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

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