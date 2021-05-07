RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı yine bombayı patlattı! Beyaz geceliği ile...

Songül Karlı yine bombayı patlattı! Beyaz geceliği ile...
07.05.2021 18:54
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Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmesinin ardından, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde kendisini ifade eden Songül Karlı Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de evinde verdiği pozla adından söz ettirdi. Canı sıkkın görülen Songül Karlı'nın çok konuşulan pozu...


Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! Evinden paylaştığı pozla dikkat çeken Songül Karlı beyaz geceliğiyle sosyal medya gündeminde.

Frikikleri ve iç çamaşırsız spor görüntüleriyle adından sıkça söz ettiren Songül Karlı'nın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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