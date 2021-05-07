Akıncı'nın yıldızları Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ile keyifli sohbet! Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi memleketiyle şaşırttı! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'nın başrol oyuncuları Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız... Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan ikilinin özel hayatı merak ediliyor. Memleketleriyle sosyal medyada gündeme gelen Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız aslen bakın nereli çıktı..

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi memleketiyle şaşırttı! Ünlü partnerler bakın aslen nereli çıktı.

Şükrü Özyıldız – İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir.

Büşra Develi - İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretimden sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan genç oyuncu üniversite eğitimine kadar Antalya'da yaşadı.