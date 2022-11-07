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SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor
07.11.2022 11:19 - Son Güncelleme: 07.11.2022 11:19

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Son dakika... Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, geçtiğimiz yıl kendi mekanında öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

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Ece Erken, öldürülen eşi Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamaya bugün devam edilecek. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için Ece Erken ve avukatları erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken herhangi bir açıklama yapmadı.

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