SON DAKİKA: Ece Erken yeniden adliyede! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri hakim karşısına çıkıyor

Ece Erken, öldürülen eşi Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamaya bugün devam edilecek. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için Ece Erken ve avukatları erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken herhangi bir açıklama yapmadı.