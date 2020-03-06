Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise hakkında şok itiraf: Burcu varken bunları konuşmak istemem ama... 06.03.2020 17:34

Sinan Akçıl, canlı yayında olay yaratacak açıklamalara imza attı. Akçıl'ın, eski sevgilisi Hadise'yle ilgili itirafı güne damga vurdu. Burcu Kıratlı ile evliliği kısa sürse de aşkından vazgeçmeyen Sinan Akçıl, 2009-2010 arasında aşk yaşadığı Hadise’yle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz hakkında sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sinan Akçıl'ın Hadise itirafı!

"DEDİKLERİM BİR BİR ÇIKIYOR"

Akçıl, Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasındaki polemikle ilgili olarak, "Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Aralarının böyle olması gayet normal. Burcu varken bu konular hakkında çok konuşmak istemem ama dediklerim bir bir çıkıyor.

"Büyük olan kolay kolay anlaşılabilecek biri değil. Kıymet verdiğim bir konu değil fazla yorum yapmak istemiyorum. 'Kotuluk nokta com' diyorum. Kendi aile hayatlarında başarılar dilerim."

'ONA HAYATININ KIYAĞINI YAPTIM'

"Hayatının kıyağını 'Düm Tek Tek' şarkısını yazarak yaptım. 10 sene falan geçti. Hala niçin yan yana adım anılıyor anlamıyorum. Müzikal olarak takip etmiyorum ama iyi bir şey yaparsa da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.