Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise hakkında şok itiraf: Burcu varken bunları konuşmak istemem ama...

"DEDİKLERİM BİR BİR ÇIKIYOR"

Akçıl, Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasındaki polemikle ilgili olarak, "Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Aralarının böyle olması gayet normal. Burcu varken bu konular hakkında çok konuşmak istemem ama dediklerim bir bir çıkıyor.