Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

15.09.2020 09:27

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Annesi ve kardeşleri ile kiraladıkları haftalık ücreti 50 bin TL civarında olan bir motoryatta mayolu görüntülenen 26 yaşındaki Melisa, Instagram'dan yeni bir fotoğraf paylaştı. Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Melisa'ya sosyal medyada övgüler yağdı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden Melisa adında bir kızı Engincan adında da bir oğlu bulunuyor. Güçlü sesiyle yıllardır dinleyicilerini kendisine hayran bırakmayı başaran Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu var. İşte annesinin tıpatıp aynısı Melisa...