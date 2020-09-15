Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu yere kapaklandı! 38 yaşındaki modacının zor anları...

Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram paylaşımıyla güldürdü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı. Podyumda beyaz elbisesiyle havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden 38 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı.
KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında yayınladı. Podyumda beyaz elbisesiyle havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden Gülşah Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı.