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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Annesi ve kardeşleri ile kiraladıkları haftalık ücreti 50 bin TL civarında olan bir motoryatta mayolu görüntülenen 26 yaşındaki Melisa, Instagram'dan yeni bir fotoğraf paylaştı. Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Melisa'ya sosyal medyada övgüler yağdı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden Melisa adında bir kızı Engincan adında da bir oğlu bulunuyor. Güçlü sesiyle yıllardır dinleyicilerini kendisine hayran bırakmayı başaran Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu var. İşte annesinin tıpatıp aynısı Melisa ve kardeşleri...

14.09.2020 17:07 - Son Güncelleme: 14.09.2020 17:19
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

Haftalık ücreti 50 bin TL civarında olan bir motoryat kiralayan Sibel Can, bikinili görüntü vermemek için geçtiğimiz günlerde büyük çaba harcadı.Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı.

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

Mavi turda gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Sibel Can'ın çocuklarından Melisa Ural, mayolu görüntülenmiş ve aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Melisa, Instagram paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Elbise ile poz veren 26 yaşındaki Melisa, annesine benzerliği ile dikkat çekti. İşte ünlülerin çocukları...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak, "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor" dedi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

Ataizi, sözlerine "Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annemden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da altı yaşında oldu o da benim gibi eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik" diyerek devam etti.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

'EN BÜYÜK HEDİYEM OĞLUM'
Ataizi, oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim burkuluyor" dedi. Oyuncu, oğluyla arasında geçen konuşmayı da "Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?', 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" muhabirlerle paylaştı. İşte Hande Ataizi'nin oğlu Leon ve ünlülerin çocukları...

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