Sibel Can'ın kızı Melisa Ural mayolu fotoğrafların ardından yeniden gündemde! 'Güzel annenin güzel kızı, tıpatıp aynılar'

'EN BÜYÜK HEDİYEM OĞLUM'

Ataizi, oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim burkuluyor" dedi. Oyuncu, oğluyla arasında geçen konuşmayı da "Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?', 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" muhabirlerle paylaştı. İşte Hande Ataizi'nin oğlu Leon ve ünlülerin çocukları...