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Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kalbini kaptırdı

Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kalbini kaptırdı
23.11.2021 15:39
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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşkı biten Alaattin Kadayıfçıoğlu, kalbini kaptırdığı Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’la evlilik planları yapıyor. Kadayıfçıoğlu, sevgilisiyle daha rahat vakit geçirmek için Beykoz’da ev tuttu.

Magazin Videoları

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinden olan 27 yaşındaki kızı Melisa Ural, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.




Bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'yla aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılık sonrası teselliyi Melisa Ural'da bulmuştu.



Türkiye'nin en gözde iki sanatçısının kızlarıyla arka arkaya aşk yaşayan Kadayıfçıoğlu, bu kez aşk sarhoşu oldu.




Genç adam, kalbini kaptırdığı Melisa Ural'la evlilik planları yapmaya başladı.




Kadayıfçıoğlu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamak isteyen aşkıyla rahat vakit geçirebilmek için Beykoz'da lüks bir ev tuttu.




İlişkisinde ciddi olduğunu söyleyen Kadayıfçıoğlu'nun aşkına "Evlenip yuvamızı kuralım" teklifinde bulunduğu Melisa Ural'ın ise "Biraz daha birbirimizi tanıyalım" cevabı verdiği öğrenildi.




Annesinin şöhretine rağmen yıllardan beri mütevazı hayatı ve hanımefendi kişiliğiyle takdir toplayan Ural'ın yakın arkadaşlarına "Önümüzdeki yaz evlenebilirim" dediği de magazin kulislerinde konuşuluyor.

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