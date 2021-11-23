''Düğüne geldim'' Gönül Dağı'na İzzet Altınmeşe damgası! Türk halk müziği sanatçısı kalplere tesir edecek girişi yaptı

TRT1'de sevilerek izlenen Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Fenomen dizinin son bölümünde diziseverlerin merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk olması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu. Gönül Dağı 41. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.