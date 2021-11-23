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''Düğüne geldim'' Gönül Dağı'na İzzet Altınmeşe damgası! Türk halk müziği sanatçısı kalplere tesir edecek girişi yaptı

''Düğüne geldim'' Gönül Dağı'na İzzet Altınmeşe damgası! Türk halk müziği sanatçısı kalplere tesir edecek girişi yaptı
23.11.2021 18:38 - Son Güncelleme: 23.11.2021 18:40
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TRT1'de sevilerek izlenen Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Fenomen dizinin son bölümünde diziseverlerin merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk olması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu. Gönül Dağı 41. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

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Gönül Dağı'nda herkesin kulak kesileceği iki müjde var! Usta sanatçı kalplere tesir edecek girişi yaptı. Gönül Dağı'nda kalplere hoşluk hissi yayacak üç gelişme var! Usta isim ısrarlara dayanamadı geliyor. Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç haber var. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Gönül Dağı 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyirciyi sevindirdi.
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