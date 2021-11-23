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Arka Sokaklar’ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel’in ikizleri anne-babasını solladı!

Arka Sokaklar’ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel’in ikizleri anne-babasını solladı!
23.11.2021 00:30 - Son Güncelleme: 23.11.2021 00:35
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Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuştu. Set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri Tibet ve Mert, sevimli halleriyle anne ve babasının ününü elinden aldı alacak...Sunduğu yemek programlarıyla adeta bir fenomen haline gelen Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu ikizler...

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