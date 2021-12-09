Haberler Magazin Videoları Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan Hülya Avşar'lı ve Harika Avcı'lı paylaşımlar! Nostaljik karelerle gönülleri avladı...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan Hülya Avşar'lı ve Harika Avcı'lı paylaşımlar! Nostaljik karelerle gönülleri avladı...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan Hülya Avşar'lı ve Harika Avcı'lı paylaşımlar! Nostaljik karelerle gönülleri avladı...
09.12.2021 14:57

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:35
CHP'li İBB'de kadrolar terör...
Ana Sayfa 08:46
Beşiktaş'ın yeni hocası kim...
Ana Sayfa 01:26
8. kattan düşen temizlik...
Ana Sayfa 14:04
2022 asgari ücret zammı ne...
Ana Sayfa 00:49
Şanssız köpek minibüsten...
Ana Sayfa 01:18
Kamyonet çayırlık alana...
Ana Sayfa 01:02
Fanatik minibüs şöförü...
Ana Sayfa 00:18
Ağacın devrilmesinden kıl yapı...
Ana Sayfa 02:45
Asgari ücret zammı ne kadar...
Ana Sayfa 00:37
Üsküdar'da otomobil takla...
Ana Sayfa 00:23
Özge Yağız peş peşe paylaştı
Ana Sayfa 00:33
Kuruluş Osman 75. bölüm...

Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşi Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar ve Harika Avcı ile bir dönem çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Ural gençlik halleri ile dikkat çekti. 17 yaşındayken Sibel Can Hakan Ural'a delicesine aşık oldu ve evlendi. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde,1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı,1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'yı kucağına alan çift, 1999'da yolları ayırdı ve başta evlilikler yaptı. Çocukları ile sık sık paylaşımlarda bulunan Hakan Ural bu kez nostaljik karelerle gündemde.

Magazin Videoları
SON DAKİKA