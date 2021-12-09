Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan Hülya Avşar'lı ve Harika Avcı'lı paylaşımlar! Nostaljik karelerle gönülleri avladı...

Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşi Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar ve Harika Avcı ile bir dönem çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Ural gençlik halleri ile dikkat çekti. 17 yaşındayken Sibel Can Hakan Ural'a delicesine aşık oldu ve evlendi. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde,1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı,1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'yı kucağına alan çift, 1999'da yolları ayırdı ve başta evlilikler yaptı. Çocukları ile sık sık paylaşımlarda bulunan Hakan Ural bu kez nostaljik karelerle gündemde.