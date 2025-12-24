PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 17:48
Abone Ol
Yazı Boyutu
Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu Sahili’nde meydana gelen traktör kazasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunlar da Var
02:00
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
23.12.2025
Salı
01:13
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
23.12.2025
Salı
00:10
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
23.12.2025
Salı
02:02
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
23.12.2025
Salı
CANLI YAYIN