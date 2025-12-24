Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!

KAZA D575 KARAYOLUNDA YAŞANDI

Kaza, saat 15.20 sıralarında D575 Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynüklü Kavşağı'na giriş yapmak isteyen 34 FS plakalı otomobil, sağ şeritte ilerlediği sırada emniyet şeridinde bisikletiyle seyir halinde olan K.Y. isimli şahsa çarptı.

BİSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaklaşık 15 metre sürüklendi. Bisikletin otomobilin altına girmesi sonucu arka tekerleklerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Otomobil sürücüsü ifadesinde, bisikletlinin bir anda aracın önüne çıktığını, durumu fark eder etmez frene bastığını ancak kazayı önleyemediğini belirtti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından yaralı bisikletli, annesiyle telefonla irtibata geçerek durumu bildirdi. Olay yerine gelen anne, çocuğunu yaralı halde görünce sinir krizi geçirdi. Anne, kazaya karışan sürücüye saldırmak isterken bölgede bulunan jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve trafik ekipleri, kazanın meydana geliş şeklini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı.