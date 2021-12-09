Sibel Can’ın 1999 yılında boşandığı eski eşi Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar ve Harika Avcı ile bir dönem...

Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.