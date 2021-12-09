Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşi Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar ve Harika Avcı ile bir dönem...
Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşi Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar ve Harika Avcı ile bir dönem çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Ural gençlik halleri ile dikkat çekti. 17 yaşındayken Sibel Can Hakan Ural'a delicesine aşık oldu ve evlendi. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde,1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı,1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'yı kucağına alan çift, 1999'da yolları ayırdı ve başta evlilikler yaptı. Çocukları ile sık sık paylaşımlarda bulunan Hakan Ural bu kez nostaljik karelerle gündemde.
HÜLYA, HAKAN VE HARİKA İLE NOSTALJİ...
Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı eski eşi Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar ve Harika Avcı ile bir dönem çekilen karelerini paylaşan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.
Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan ve şu an sağlık durumu iyi olan Hakan Ural, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Harika Avcı ve Hülya Avşar ile yıllar öncesinden bir fotorğaf paylaşan Hakan Ural'ın gençlik hali sosyal medya gündeminde.
İşte başta Hakan Ural, Hülya Avşar ve Harika Avcı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...