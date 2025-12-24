Yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Savcı hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Adli Tıp ve adliye süreci

Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi.

İfade sonrası serbest bırakıldı

Timur Savcı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Basına kısa açıklama

Savcı, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ifade verip çıktığını söyledi.