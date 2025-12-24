Yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Yusuf Timur Savcı, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Savcı hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Adli Tıp ve adliye süreci
Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi.
İfade sonrası serbest bırakıldı
Timur Savcı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.
Basına kısa açıklama
Savcı, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ifade verip çıktığını söyledi.