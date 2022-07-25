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Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...
25.07.2022 10:36

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Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan geldi. Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu ünlü şarkıcının... Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. Torba'da görüntülenen ünlü çiftin ardından Emir Sarıgül'ün uğruna eşini terk ettiği ileri sürülen eski sevgilisi Buket Aydın da yeni aşkıyla Türkbükü'nde eğlendiği ortaya çıktı. Yaşananların ardından Sibel Can'ın Instagram'dan paylaştığı siyah mayolu Bodrum pozu gündeme bomba gibi düştü. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ise annesine ilk yorum yapan isim oldu.

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