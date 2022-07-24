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Haberler Magazin Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan geldi. Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu ünlü şarkıcının... Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. Torba'da görüntülenen ünlü çiftin ardından Emir Sarıgül'ün uğruna eşini terk ettiği ileri sürülen eski sevgilisi Buket Aydın da yeni aşkıyla Türkbükü'nde eğlendiği ortaya çıktı. Yaşananların ardından Sibel Can'ın Instagram'dan paylaştığı siyah mayolu Bodrum pozu gündeme bomba gibi düştü. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ise annesine ilk yorum yapan isim oldu.

24.07.2022 09:46 - Son Güncelleme: 24.07.2022 09:50
Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum’u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu... Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum'u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa'dan geldi.

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Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum’u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde kameralara takıldı.

Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum’u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Sibel Can ile İş insanı Emir Sarıgül, Bodrum Torba'da arkadaş grubuyla sohbet etti. Sarıgül bir ara cep telefonundan gündemdeki son siyasi gelişmeleri takip etti.

Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum’u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Sibel Can'ın sohbet sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. İkili ilerleyen saatlerde beraber uzaklaştı.

Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum’u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.

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