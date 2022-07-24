Sibel Can siyah mayosuyla Bodrum’u yaktı geçti ilk yorum kızı Melisa’dan! Emir Sarıgül ile kaçamak tatili fena ifşa olmuştu...

Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.

