Sezai Aydın öldü mü? Yahşi Cazibe'nin Patron Hulusi'si Sezai Aydın hayatını kaybetti! Sezai Aydın kimdir, neden vefat etti?

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu Sezai Aydın bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Onlarca film ve dizide izlediğimiz ünlü isim Fred Çakmaktaş seslenlendirmeleriyle de tanınıyordu. Peki, Sezai Aydın kimdir? Sezai Aydın kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte ölüm nedeni

20 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952, Ankara'da Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.

Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi13 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendirinde, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.