Kadıköy’de "Gece" operasyonu: 12 mekana baskın 107 şüpheliye gözaltı kararı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi, Kadıköy’deki bazı popüler işletmelerin karanlık yüzünü gün yüzüne çıkardı. Soruşturma dosyasındaki kan donduran detaylara göre; sokak torbacılarıyla iş birliği yapan işletme yöneticilerinin, uyuşturucu maddeyi mekan içinde doğrudan müşterilere temin ettiği belirlendi. Sadece gece kulüplerinin değil, gıda işletmelerinin ve kuaförlerin de bu organizasyonun bir parçası haline getirilmesi polisin dikkati sayesinde bozuldu.