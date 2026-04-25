Adalet Bakanlığı’ndan "Faili Meçhul" harekatı: 638 dosya raftan indi!
Bakanlık bünyesinde kurulan bu özel birim, geçmişte teknolojik yetersizlikler veya eksik deliller nedeniyle "faili meçhul" olarak nitelendirilen olayları modern kriminal tekniklerle tekrar inceleyecek. Uzman dedektifler ve hukukçulardan oluşan heyet, 638 dosyayı tek tek ele alarak yeni delillerin izini sürecek. Özellikle kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakalarına öncelik verilecek olan bu seferberlikte, İzmir 49 dosyayla en çok dosyanın bulunduğu şehir olarak dikkat çekti.