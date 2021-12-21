Melis Sezen’den derin sırt dekolteli paylaşım! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, geçen haftalarda katıldığı ödül töreninde tercih ettiği dekolteli kıyafetiyle uzun süre gündem olmuştu. Dekolteden vazgeçmeyen Sezen, bu kez vücudunu saran siyah elbisesiyle çok konuşuldu. Derin sırt dekoltesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...