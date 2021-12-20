'Taciz' davasında 'dekolte' ayrıntısı... Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ı çıldırttı: ''Kızı benden 3, 5 kat dekolte giyiyor"

Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' davasında 'dekolte' ifadesi ortaya çıktı Yasmin Erbil'i hedef alan Ece Ronay çılgına döndü, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ece Ronay'ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliyeye tekerlekli sandalye ile giden Mehmet Ali Erbil'e Ece Ronay'dan tepki gecikmedi. Hızını alamayan Ece, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'i hedef aldı. "Ben dekolte giyip onu aramadım. Kendi kızı benden 3, 5 kat dekolte giyiyor." diyen Ece Ronay bakın neler söyledi.