Haberler Video Magazin Videoları Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! "İlk gecemiz..."

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! "İlk gecemiz..."

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu!
04.12.2020 15:46
Ana Sayfa 00:20
Sapığa methiyeler dizdiler
Ana Sayfa 01:27
Başkan Erdoğan'dan aşı...
Ana Sayfa 05:04
Dedesi yıllardır ceviz kırmış,...
Ana Sayfa 01:39
Asgari ücret görüşmeleri...
Ana Sayfa 01:25
İstenen ceza belli oldu
Ana Sayfa 00:49
Başkan Erdoğan Ayasofya'da
Ana Sayfa 01:42
Hangi meslek grupları önce aşı...
Ana Sayfa 02:54
CHP'li Foça Belediyesi'nden...
Ana Sayfa 01:06
17 kilo ele geçirildi! Piyasa...
Ana Sayfa 01:45
Memura yüzde 6 emekliye yüzde...
Ana Sayfa 06:31
Alman Aşısı Covid-19 virüsüne...
Ana Sayfa 02:31
İstanbul sise teslim! Bazı...

Mısırlı bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Miami tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Seyahat yasağının kalkması ile soluğu tatilde alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ayrılığıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrılma nedeni hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, sosyal medya fenomeni bu kez de yatırımı ile dikkat çekti. Eski eşi Acun Ilıcalı'dan boşanmadan önce sık sık Miami'ye giden Şeyma Subaşı, kesenin ağzını açtı. Miami'den ev alan Şeyma Subaşı ilk gecesinden paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evinden görüntüler...


Magazin Videoları