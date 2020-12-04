Haberler Galeri Magazin Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! "İlk gecemiz..."

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! "İlk gecemiz..."

Mısırlı bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Miami tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Seyahat yasağının kalkması ile soluğu tatilde alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ayrılığıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrılma nedeni hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, sosyal medya fenomeni bu kez de yatırımı ile dikkat çekti. Eski eşi Acun Ilıcalı'dan boşanmadan önce sık sık Miami'ye giden Şeyma Subaşı, kesenin ağzını açtı. Miami'den ev alan Şeyma Subaşı ilk gecesinden paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evinden görüntüler...

04.12.2020 14:21 - Son Güncelleme: 04.12.2020 14:43
Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! İlk gecemiz...

TADİLATINI KENDİ YAPIYOR!

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen çekimleri nedeniyle Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de malikane satın almıştı. Ünlü yapımcıdan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeninin, alıştığı hayatına dönüş için flaş bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! İlk gecemiz...

Türkiye'den çok yurt dışında vakit geçiren, uzun bir süredir tatil için Miami'de olan Şeyma Subaşı, bu hamlesi için kesenin ağzını açtı. Miami'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, oradan bir ev satın aldığı konuşuluyor.

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! İlk gecemiz...

"İLK GECEMİZ"
Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şayma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" mesajını yazması dikkat çekti.

İşte o paylaşım...

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! İlk gecemiz...


Fenomen, Miami tatilinde çekilen pozlarını sık sık Instagram hesabından takipçilerini beğenisine sunuyor.

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! İlk gecemiz...

Evle ilgili küçük tadilat işleriyle uğraşan Şeyma Subaşı'nın bu görüntüsünü bir arkadaşı sosyal medya hesabından yayınladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Nesrin Cavadzade sevgilisinin ev halini paylaştı! Gökhan Alkan'dan kas şov...
Nesrin Cavadzade sevgilisinin ev halini paylaştı! Gökhan Alkan'dan kas şov...