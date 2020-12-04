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Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı, sosyal medyadan böyle duyurdu! "İlk gecemiz..."

Mısırlı bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Miami tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Seyahat yasağının kalkması ile soluğu tatilde alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ayrılığıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrılma nedeni hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, sosyal medya fenomeni bu kez de yatırımı ile dikkat çekti. Eski eşi Acun Ilıcalı'dan boşanmadan önce sık sık Miami'ye giden Şeyma Subaşı, kesenin ağzını açtı. Miami'den ev alan Şeyma Subaşı ilk gecesinden paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evinden görüntüler...

04.12.2020 14:21 - Son Güncelleme: 04.12.2020 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





