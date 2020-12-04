Acun Ilıcalı Survivor bombasını resmen patlattı! İşte TV 8 Survivor kadrosuna kesin olarak katılacak ilk isim...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye adım adım finale giderken bir yanda da Survivor için heyecan artıyor. Survivor 2021 kadrosu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı merakla beklenen bombalardan ilkini bugün resmen patlattı ve Survivor 2021 kadrosunun ilk ismi belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini duyurdu. Peki Survivor'a katılacak ilk isim Cemal Hünal kimdir? Survivor kadrosuna katılacak diğer yarışmacılar kim?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 'Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı duyurdu.

Instagram'da paylaşım yapan Ilıcalı, 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor adasına gideceğini açıkladı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

SURVIVOR'A KATILACAĞI İDDİA EDİLEN DİĞER İSİMLER

Hikmet Tuğsuz

Celal Sarıgül

Furkan Yalçın

Barbaros Yoloğlu